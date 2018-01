ChristenUnie: uitstel opening Lelystad Airport tot 2020

Het is de bedoeling dat er in februari knopen worden doorgehakt over Lelystad Airport. De Tweede Kamer wacht nog op nieuwe berekeningen over de geluids- en milieuoverlast. "Maar ik zie nog niet hoe die informatie mij ervan kan overtuigen dat uitstel te voorkomen is", zegt Bruins.

Zonder de steun van de ChristenUnie is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Kamer. Bruins denkt aan uitstel, niet aan afstel. "Een vliegveld op die plek is op zich nog steeds een heel goed plan."

Veel ChristenUnie-stemmers

Vooral in Gelderland en Overijssel lopen bewoners te hoop tegen de beoogde aanvliegroutes van Lelystad Airport. Daar zitten veel ChristenUnie-stemmers, erkent Bruins. "Maar wij komen op voor alle kiezers."

Volgens het Kamerlid is het in de luchtvaartwereld vanwege alle regels maar één keer per jaar mogelijk om een nieuw vliegveld te openen. Als 1 april 2019 niet haalbaar is, wordt het dus op zijn vroegst 1 april 2020 dat Lelystad Airport open kan.