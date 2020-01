Advies Remkes: luchtvaart mag alleen groeien als uitstoot stikstof daalt

De luchtvaart in Nederland mag alleen groeien als de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken. Dat zegt de stikstofcommissie-Remkes in een advies aan het kabinet over de luchtvaart.

Remkes vindt het niet meer dan eerlijk dat de luchtvaart, net als andere sectoren, een evenwichtige bijdrage levert aan vermindering van de uitstoot. Als dat niet gebeurt, mag Schiphol niet meer groeien. En ook Lelystad Airport mag alleen open voor vakantievluchten als de uitstoot van stikstof daalt.

De commissie-Remkes stelt dat het aandeel van de luchtvaart in de totale stikstofuitstoot beperkt is, maar wel groter dan eerder gedacht. Tot nu toe werd alleen gekeken naar vliegbewegingen van en naar Nederlandse luchthavens, tot een hoogte van 3000 voet.

Maar Remkes vindt dat moet gekeken naar alle stikstof die door de luchtvaart in Nederland neerdaalt. Die is ook afkomstig van vluchten boven de grens van 3000 voet.

Elektrisch taxiën en glijvluchten

De commissie ziet overigens wel mogelijkheden om de uitstoot door de luchtvaart te verminderen, bijvoorbeeld door elektrisch taxiën of het stimuleren van glijvluchten om het brandstofverbruik en de geluidsproductie te verminderen.

De commissie-Remkes biedt het advies over de luchtvaart morgen aan, maar de inhoud lekte vanavond al uit. Remkes adviseerde in september al dat de maximumsnelheid zo snel mogelijk omlaag moet. Er komt nog minstens één apart advies over de industrie en de scheepvaart. In mei wordt het eindadvies verwacht.