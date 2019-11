Vliegveld Lelystad heeft vanaf nu luchtverkeersleiders

Lelystad Airport heeft sinds vanochtend luchtverkeersleiders. Voortaan mag geen enkel vliegtuig meer landen of stijgen op de luchthaven zonder toestemming van de luchtverkeersleiding.

Hoewel het vliegveld nog niet open is voor vakantievluchten, gaan er wel 13 luchtverkeersleiders en 11 assistenten aan de slag, om te wennen aan de toekomstige situatie. Tijdens een normale dienst is er één verkeersleider en één assistent aan het werk.

De Europese Commissie gaf in september groen licht voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport. Toch wordt de geplande opening in 2020 niet gehaald. De Tweede Kamer moet zich er nog over buigen.

'Niet meer zelf bepalen'

Voor de kleine luchtvaart gaat er veel veranderen. "Tot vandaag moesten ze zelf door het raam naar buiten kijken om de afstand tot andere toestellen te bepalen", zegt Jurgen van Avermaete van de Luchtverkeersleiding Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Ook bepaalden ze zelf wie als eerste ging landen en starten."

Vanaf vandaag is er een verkeersleider die in contact staat met alle vliegtuigen in de omgeving. "Die bepaalt waar gevlogen wordt en zegt ook wie als eerste mag starten of landen."

Niet blij

Kleinere luchtvaartbedrijven zijn niet blij met de komst van de luchtverkeersleiders. Ze zijn bang dat ze door de verkeersleiding veel minder vrijheid hebben om te vliegen.

Omroep Flevoland schrijft dat er afgelopen jaren al vliegers zijn uitgeweken naar vliegvelden als Teuge en Hilversum. Als er door de verkeersleiding minder vluchten kunnen worden afgehandeld, zullen nog meer bedrijven hun activiteiten verplaatsen, verwacht de Netherlands Association of Commercial Aviation, een branchevereniging voor commerciële luchtvaartbedrijven.