Vakantie met het vliegtuig populairder dan vakantie met de auto

Nederlanders gaan voor het eerst vaker op vakantie naar het buitenland met het vliegtuig dan met de auto, blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Het aantal vliegreizen nam het afgelopen jaar toe met drie procent, terwijl het aantal autoreizen afnam met drie procent.

Volgens onderzoeker Marieke Politiek gaan Nederlanders opvallend minder vaak naar landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar gaan toeristen vaker naar plekken buiten Europa, zoals Bali en Florida. Afgelopen jaar waren er 10,1 miljoen vliegvakanties, tegenover 10 miljoen vakanties met de auto.

"Er is niet echt het gevoel van vliegschaamte aanwezig", zegt Politiek. "Mensen kiezen ervoor om tijdens hun vakantie naar de zon te gaan, en dan gewoon met het vliegtuig te gaan. Er is ook heel veel aanbod op de vliegvakantiemarkt. Er is in de maatschappij veel aandacht voor duurzaamheid, maar in het gedrag zien we dat niet terug."

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal treinvakanties is toegenomen. Het aantal nam toe met 27 procent.

Populairste bestemmingen

In totaal waren er vorig jaar 39,9 miljoen vakanties. 17,4 miljoen reizen gingen naar eigen land, vooral naar de Veluwe, de kust en de Groningse, Friese en Drentse zandgronden. Het aantal overnachtingen nam wel af met 10 procent.

Bij de buitenlandse bestemmingen, in totaal 22,4 miljoen, blijft Duitsland met bijna 3,6 miljoen reizen het populairst. Frankrijk en Spanje (2,6 miljoen) volgen daarna, gevolgd door België (1,7 miljoen) en Italië, met 1,3 miljoen vakanties.

In totaal is 84 procent van de Nederlanders vorig jaar op vakantie gegaan. De gemiddelde Nederlander ging drie keer op reis.