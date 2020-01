Spike Lee eerste zwarte juryvoorzitter op filmfestival Cannes

De Amerikaanse regisseur Spike Lee zit dit jaar de jury van het filmfestival in Cannes voor. Hij is de eerste zwarte persoon die voor deze prestigieuze rol is gekozen. De organisatoren van het festival hopen dat Lee met zijn "flamboyante persoonlijkheid de boel gaat opschudden".

Volgens festivalorganisator Thierry Fremaux is er geen sprake van een politiek besluit, maar is het een boodschap van eenheid. Hij wees er bij de Franse radiozender RTL op dat ook de juryleden en filmmakers veel verschillende nationaliteiten hebben. De rest van de jury wordt in april bekendgemaakt.

BlacKkKlansman

Veel van de films van de 62-jarige Lee zijn in het verleden vertoond in Cannes, waaronder BlacKkKlansman dat in 2018 op het festival in première ging en direct bekroond werd met de Grand Prix, de op een na belangrijkste prijs. De regisseur zegt in een verklaring "vereerd" te zijn met zijn uitverkiezing.

"Toen ik het telefoontje kreeg, was ik geschokt, blij, verrast en trots tegelijkertijd. Ik ben vereerd dat ik de eerste persoon van de Afrikaanse diaspora uit de VS ben die benoemd wordt tot juryvoorzitter van het filmfestival in Cannes."

Strijd tegen racisme

Lee weigerde vier geleden bij de uitreiking van de Oscars te zijn, omdat hij het spektakel in Hollywood te wit vond. "Hoe is het mogelijk dat voor het tweede jaar op rij alle genomineerden wit zijn? ", vroeg hij zich toen af op Instagram.

Enkele dagen na dat bericht besloot de organisatie van de Oscars de regels aan te passen, zodat er meer diversiteit zou ontstaan in het bestuur en de jury. Of die aanpassing veel heeft uitgemaakt is maar de vraag. Dit jaar zijn negentien van de twintig genomineerde acteurs en actrices bij de Oscars wit.