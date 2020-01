Hoekstra: nader onderzoek naar strafbare feiten toeslagenaffaire

Minister Hoekstra wil een onafhankelijke derde inschakelen om uit te zoeken of ambtenaren van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire strafbare feiten hebben gepleegd. Hij antwoordde dat in de Tweede Kamer op vragen over zijn uitspraken van afgelopen zondag. De minister zei toen in het tv-programma Buitenhof dat hij geen aanwijzingen heeft dat in de toeslagenaffaire ambtenaren ook in strafrechtelijke zin fouten hebben gemaakt. Die uitspraak leidde tot verbazing bij onder meer SP en Denk.

Sommige advocaten zeggen dat er wel degelijk strafbare feiten zijn gepleegd en ook volgens SP-Kamerlid Leijten zijn er aanwijzingen voor machtsmisbruik, ambtsmisdrijven en plichtsverzuim door ambtenaren.

Buitenstaander van kaliber

Hoekstra herhaalde vandaag dat hij die aanwijzingen niet heeft. Maar hij voegde eraan toe dat hij geen enkele reden heeft "om te zuinigjes te zijn om dit te willen uitzoeken", omdat het gaat om herstel van vertrouwen. De minister wil een second opinion vragen aan een "buitenstaander van groot kaliber".

Ook doet hij een oproep aan mensen die denken dat er strafbare feiten zijn gepleegd, om zich te melden bij het Openbaar Ministerie en bij Financiën. Verder ligt hier volgens Hoekstra ook een taak voor de "personeelsvertrouwenspersonen" die hij wil benoemen.

De minister maakte dit weekeinde bekend dat hij de Belastingdienst ingrijpend wil reorganiseren. Gisteren werd duidelijk dat de kort voor Kerstmis afgetreden D66-staatssecretaris Snel zal worden vervangen door twee bewindslieden. Door de toeslagenaffaire is bij mogelijk duizenden gezinnen ten onrechte de kinderopvangtoeslag ingetrokken.