Hoekstra: geen aanwijzingen voor strafbaar handelen bij Belastingdienst

Minister van Financiën Hoekstra zegt dat hij geen aanwijzingen heeft dat ambtenaren van de Belastingdienst strafrechtelijk vervolgd zullen worden voor hun rol in de toeslagenaffaire. "Wij hebben geen aanwijzingen dat er strafrechtelijk iets verkeerd is gegaan", zei hij in het tv-programma Buitenhof op NPO 1.

Omdat de Tweede Kamer de onderste steen boven wil hebben, worden er twee vertrouwenspersonen aangesteld, zo bleek gisteren uit een brief aan de Kamer. "Die worden aanspreekpunt voor de medewerkers binnen Toeslagen en binnen de Belastingdienst, zodat men daar anoniem bij terecht kan. Maar ik wil benadrukken, ik heb geen aanwijzingen dat er strafrechtelijk iets niet in de haak zou zijn."

Opvolging Snel

De toeslagenaffaire leidde tot het opstappen van staatssecretaris Snel. Hoekstra liet zich niet uit over de vraag of Snel door een of twee staatssecretarissen moet worden opgevolgd, nu de diensten Douane en Toeslagen van de Belastingdienst worden afgesplitst.

"Het ligt voor de hand in dit specifieke geval te kijken hoe je de politieke aansturing op een verstandige manier vormgeeft. Daar gaan de minister-president en ik naar alle waarschijnlijkheid ook morgen met de coalitiepartners over in gesprek."

Hoekstra verwacht niet dat de problemen met de toeslagen snel worden opgelost en er geen fouten meer worden gemaakt, daarvoor is de problematiek te moeilijk. "Ik denk dat het reëel is dat we nog minstens het hele jaar bezig zullen zijn met recht doen aan de ouders. En de transformatie naar een nieuw stelsel, dan hebben we het echt over een periode van jaren."