Kabinet grijpt in bij Belastingdienst: opsplitsing in drie delen

Bij de reorganisatie hoort ook dat de dienst meer oog krijgt voor "de menselijke maat". Om dat te bereiken worden er twee functies in het leven geroepen, waar medewerkers misstanden kunnen melden.

Ruimhartige vertrekregeling

De reorganisatie is de tweede in vijf jaar tijd. In 2015 ging de dienst op de schop om de ICT te verbeteren en jonge medewerkers aan te trekken.

Dat ging verkeerd, omdat veel ervaren medewerkers vertrokken door een ruimhartige vertrekregeling. De toenmalige topman van de Belastingdienst stapte in 2017 op.

Eerder werd de Belastingdienst in verlegenheid gebracht door een uit de hand gelopen ICT-project. Vanaf 2005 werd aan een systeem gewerkt dat alle aangiften en toeslagen moest verwerken. Maar dat bleek veel lastiger dan gedacht en in 2014 werd na negen jaar proberen de stekker uit het project gehaald. Het kostte 203 miljoen euro.

De huidige reorganisatie gaat mogelijk jaren duren, blijkt uit een persbericht van het ministerie van Financiën. "Sommige van de noodzakelijke veranderingen om de Belastingdienst duurzaam te verbeteren kunnen op korte termijn worden gerealiseerd. Tegelijkertijd zullen andere onderdelen jaren vergen."