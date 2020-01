Meghan Markle voice-over bij Disney, wordt dat de toekomst?

De hertogin van Sussex heeft een deal gesloten met Disney. Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft voor de entertainmentgigant teksten ingesproken in ruil voor een donatie aan Elephants Without Borders, schrijft de Britse krant The Times. Die organisatie helpt om de olifantenpopulatie in stand te houden en de dieren te beschermen tegen stropers. Harry en Meghan hadden al laten blijken dat ze belangstelling hebben voor dergelijke projecten.

De opnamen zijn gemaakt voor vertrek van het paar naar Canada, waar ze zes weken zijn geweest en Kerstmis hebben gevierd. Het paar kreeg in mei van Disney een animatie van Winnie de Poeh cadeau bij de geboorte van hun zoontje Archie, een zeldzame eer.

Bedragen van zes cijfers

De overeenkomst zou kunnen wijzen op nieuwe activiteiten van het paar, nu ze zich terugtrekken uit het Britse koningshuis. Ze zouden hun bekendheid kunnen inzetten om geld in te zamelen voor goede doelen, denken Britse kranten. Als ze hun naam verbinden aan een organisatie, zou die bedragen van zes of meer cijfers kunnen binnenhalen, denkt de Daily Mirror.

Woensdag werd bekend dat Harry en Meghan verder afstand nemen van het Britse koningshuis en hun tijd willen gaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.