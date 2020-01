Commandant Iran: 'Beslissing binnen tien seconden genomen, dat was een fout'

De commandant van de luchtmacht van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft toegegeven dat het Oekraïense vliegtuig dat afgelopen woensdag nabij Teheran werd neergehaald, door hen uit de lucht is geschoten. Volgens generaal Amir Ali Hajizadeh gebeurde dat omdat de Boeing 737 van Ukraine International Airlines werd aangezien voor een kruisraket. Er was bovendien weinig tijd om te reageren.

Hajizadeh zei op een persconferentie dat er een communicatieprobleem was tussen de operator en zijn bovengeschikten. De operator kon geen contact krijgen met militaire leiders, en hij besloot daarom binnen tien seconden om zelf de keuze te maken om de korteafstandsraket af te vuren. "Helaas was dat het verkeerde besluit", aldus de legerleider. De raket zou naast het vliegtuig met 176 mensen aan boord zijn ontploft.

"Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor dit incident", zei de commandant. "Ik wilde dat ik dood was, toen ik hoorde over dit incident." Hij informeerde de autoriteiten dezelfde dag nog. Eerder ontkende Iran nog ten stelligste dat het verantwoordelijk was voor de crash. Vannacht gaf het land toe dat het de Boeing per ongeluk heeft neergehaald.

"Luchthaven had dicht gemoeten"

Uit data van verschillende flighttrackers, blijkt dat het toestel was opgestegen in westelijke richting en langzaam maar zeker afboog richting het noorden. De Boeing vloog toen op zo'n 8000 voet hoogte, omgekeerd ongeveer 2400 meter. Daarna verdween het van de radar. Het vliegtuig vertrok met ongeveer een uur vertraging, volgens de directie omdat er in eerste instantie te veel bagage aan boord was.

Volgens Ukraine International Airlines heeft het bedrijf vooraf geen waarschuwing gekregen van de luchthaven van Teheran. De directie van de grootste luchtvaartmaatschappij van Oekraïne zei op een persconferentie dat de Iraanse autoriteiten de luchthaven hadden moeten sluiten. Het bedrijf heeft de vliegroutes inmiddels aangepast en vliegt niet meer over Iran.

Zo zou de raketinslag er volgens The New York Times hebben uitgezien: