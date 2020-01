KLM vliegt voorlopig niet boven Iran en Irak

KLM vliegt voorlopig niet meer boven Iran en Irak. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij besloten in een veiligheidsoverleg naar aanleiding van de onrust in het gebied.

Door het besluit moeten vluchten naar Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten omvliegen. Dat leidt tot 10 à 12 minuten vertraging. Het gaat om een tiental vluchten, laat een woordvoerder weten.

Vannacht vuurde Iran raketten af op twee militaire bases in Irak, als vergelding voor de liquidatie van generaal Soleimani vorige week door de Amerikanen. Het is nog onduidelijk wat de schade is.

Verder stortte een Oekraïens passagiersvliegtuig neer bij de Iraanse hoofdstad Teheran. Daarbij kwamen zeker 176 mensen om het leven. Of het ongeluk iets te maken heeft met de oplopende spanning tussen Iran en de VS, is nog onduidelijk.

KLM is niet de enige

Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben maatregelen aangekondigd. Zo heeft Ukraine International Airlines, de eigenaar van het neergestorte vliegtuig, voorlopig alle vluchten van en naar Teheran opgeschort en Lufthansa vliegt niet meer tussen Duitsland en Iran.

Vanwege de internationale onrust mogen ook Amerikaanse vliegtuigen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA niet meer boven Irak en Iran vliegen.