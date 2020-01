Iraanse raketten op VS-bases: 'Het zou goed kunnen dat dit het nu was'

Wat doet de VS?

"Elke oorlog, elke actie gaat gepaard met propaganda van beide zijden", benadrukt Arjen van der Horst. Waarschijnlijk konden de Amerikaanse strijdkrachten zien dat Iran raketten afvuurde. "Het lijkt erop dat de Amerikaanse militairen op die basis genoeg tijd hadden om zwaar gepantserde bunkers in te vluchten, waardoor de schade toch beperkt is gebleven."

Als dat zo is, is het goed denkbaar dat de VS op dit moment niet zal terugslaan, zegt van der Horst. Ondanks de dreigende taal van president Trump de afgelopen dagen. "Dit was toch wel een hele kleine militaire actie van Iran. Ze weten dat Iran met zijn krachtige, moderne leger veel harder hadden kunnen toeslaan."

De vraag is of Washington dit zal interpreteren als een actie die vooral bedoeld was voor de eigen bühne in Iran. Van der Horst: "Als dat het geval is, en dat gaan we vandaag horen van president Trump, dan zouden ze kunnen besluiten: laten we het hierbij houden en het niet verder laten escaleren. Maar zeker weten we het niet. Dit conflict heeft al laten zien hoe snel het kan gaan en dat de spanning steeds verder kan oplopen."

Correspondenten Daisy Mohr in Teheran en Arjen van der Horst in Washington over de Iraanse aanval: