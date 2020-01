Iran geeft neerhalen Boeing toe, noemt het een menselijke fout

Iran geeft toe dat het land de Oekraïense Boeing die woensdag bij Teheran crashte heeft neergehaald. Het Iraanse leger zegt in de staatsmedia dat het vliegtuig "per ongeluk" is neergeschoten en spreekt van een menselijke fout.

Bij de vliegramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Westerse inlichtingendiensten zeiden de afgelopen dagen al bewijs te hebben dat het toestel was geraakt door Iraanse luchtafweerraketten.

In de verklaring van Iran staat dat het vliegtuig van Ukraine International Airlines, in de nasleep van de raketaanvallen van de VS, de vorm had van een vijandig vliegtuig en zich ook op zo'n zelfde hoogte bevond. "In deze omstandigheden werd het vliegtuig per ongeluk getroffen, als gevolg van een menselijke fout, wat helaas resulteert in het martelaarschap van dierbare landgenoten en de dood van een aantal buitenlanders."

Het Iraanse leger biedt zijn condoleances aan aan de nabestaanden en verzekert dat er procedures worden gewijzigd om herhaling te voorkomen.