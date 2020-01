Overname Just Eat door Nederlandse Takeaway rond na maanden strijd

Schaalgrootte is belangrijk in de branche voor maaltijdbestellingen die binnen Europa wordt gedomineerd door Takeaway/Just Eat, Deliveroo en Uber Eats. De overname van Just Eat is dan ook niet de eerste grote koop van het bedrijf: in 2018 nam het de Duitse concurrent Delivery Hero over, waarmee het marktleider werd in Duitsland, een markt met veel groeipotentie.

In 2018 nam Takeaway het Israëlische 10bis over. Het opkopen en overnemen van andere maaltijdleveranciers is de uitbreidingsstrategie van het Nederlandse bedrijf, zegt econoom Cor Molenaar.

"Thuisbezorgd zal land voor land gaan groeien door gelijksoortige bedrijven over te nemen", denkt hij. Dat doet het bij partijen die het zelf net niet voor elkaar krijgen, zoals in Duitsland. "Het winstgevend maken van dit soort bedrijven kost namelijk ontzettend veel tijd en geld." Voor Nederlandse klanten van Thuisbezorgd zal er met de fusie weinig veranderen, denkt Molenaar.

Klantenbestand

Wel is de verwachting dat het bedrijf meer gaat investeren in technologische vooruitgang, iets wat ze door de grootte van het bedrijf makkelijker kunnen doen doordat elke lokale 'Thuisbezorgd' op hetzelfde IT-platform kan draaien.

"Misschien het belangrijkste is nog wel dat met het opkopen van andere bedrijven er uiteindelijk beschikking komt over een gigantisch klantenbestand die je kan stimuleren om meer te gaan kopen en dat de winst gaat bepalen", zegt Molenaar. "En het versturen van mails is in vergelijking met peperdure reclames natuurlijk stukken goedkoper."

Lange termijn

Eerder zei CEO Jitse Groen hierover: "Wij doen dit voor de lange termijn. De meeste bezorgbedrijven zullen naar mijn mening altijd verlies lijden. Het zijn alleen bedrijven als Just Eat en Takeaway, met grote marktaandelen, die winst kunnen maken. Onze fusie moet je in dat licht zien."

In Nederland klinkt ook kritiek op het snelgroeiende bedrijf dat in 2018 nog verlieslatend was. Sommige restauranthouders vinden dat Thuisbezorgd te veel commissie vraagt over bestellingen.

Volgens econoom Cor Molenaar is dat onzin: hij wijst op de gemiddelde extra jaaromzet van een restauranthouder als die is aangesloten bij thuisbezorgd: zo'n 80.000 euro. "Als je daar dan een marge van 13 procent tegenover zet, is dat echt een schijntje."