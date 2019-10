Biedingsstrijd rond maaltijdbezorger Just Eat

Het is allerminst zeker of Takeaway, moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, de Britse concurrent Just Eat kan overnemen. Er is namelijk een kaper op de kust die meer geld biedt voor het Britse bedrijf.

Technologiefonds Prosus biedt zo'n 5,7 miljard euro voor het bedrijf. Dat is twintig procent meer dan het Amsterdamse Takeaway eerder heeft geboden.

Het is een vijandig bod; het bestuur van Just Eat is het niet eens met de overname. Het bod van Prosus is in contanten, terwijl het bod van Takeaway grotendeels met aandelen wordt betaald.

Marktleider

Takeaway wil met Just Eat fuseren. Het nieuwe bedrijf zou marktleider worden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en Nederland. Het nieuwe hoofdkantoor was gepland om in Amsterdam te komen.

Prosus zegt het zelfstandige karakter van Just Eat juist te willen behouden. Het technologiefonds stak eerder geld in andere internetbedrijven zoals Delivery Hero. Takeaway heeft nog niet gereageerd op het bod.

De koers van Just Eat steeg met 24 procent na bekendmaking van het bod.