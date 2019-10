Thuisbezorgd houdt vast aan fusie met Just Eat na vijandig bod

Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, wil gewoon doorgaan met de fusie met Just Eat. Dat zegt topman Jitse Groen in reactie op een vijandig bod op Just Eat door investeringsmaatschappij Prosus.

"Wij doen dit voor de lange termijn", zegt Groen. "De meeste bezorgbedrijven zullen naar mijn mening altijd verlies lijden. Het zijn alleen bedrijven als Just Eat en Takeaway, met grote marktaandelen, die winst kunnen maken. Onze fusie moet je in dat licht zien."

Hoger bod

Prosus is onderdeel van het Zuid-Afrikaanse mediaconglomeraat Naspers en biedt zo'n 5,7 miljard euro voor Just Eat. Dat is ongeveer 20 procent meer dan het Amsterdamse Takeaway biedt. Bovendien wil Prosus in cash betalen, terwijl het bod van Takeaway grotendeels in aandelen wordt betaald.

Toch vindt Groen zijn bod beter. "Ons fusiebedrijf zal profiteren van het marktleiderschap in de meest winstgevende landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. En het zal geleid worden door het meest ervaren team in de industrie met gezamenlijk meer dan veertig jaar ervaring. Ik startte Thuisbezorgd op zolder en Jesper Buch begon met Just Eat in een kelder."

Ook Just Eat is tegen het vijandige bod van Prosus en wil doorgaan met Takeaway. Het fusiebedrijf zou een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld zijn, met vorig jaar 360 miljoen bestellingen ter waarde van 7,3 miljard euro.

Aandeelhouders

Na de aankondiging van het bod schoot het aandeel Just Eat gisteren omhoog. Uiteindelijk beslissen de aandeelhouders van Just Eat welk bod gaat lukken, door hun aandelen aan te melden bij het bod waar ze het meeste in zien. Meestal verkopen ze hun aandelen aan de hoogste bieder.

NOS op 3 maakte eerder de onderstaande video, waarin onder meer wordt uitgelegd hoe de bestelmarkt in Nederland verandert: