Horecabranche start concurrent voor Thuisbezorgd

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) begint een eigen bestelplatform via internet om de machtspositie van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl te verkleinen. Dat heeft het bestuur van de brancheorganisatie vandaag besloten.

Reden voor het initatief is de toenemende onvrede onder restauranthouders over de snelle prijsverhogingen van Thuisbezorgd.nl, veruit de grootste speler in de markt. Inmiddels moeten zij 13 procent commissie betalen aan Thuisbezorgd over alle bestellingen via dit platform.

De afgelopen maanden heeft KHN met allerlei partijen overleg gevoerd over de haalbaarheid van een eigen platform, zoals softwareleveranciers en bestaande platforms. Nu heeft de brancheorganisatie dus besloten er definitief mee door te gaan. De site moet over een paar maanden in de lucht zijn.

Samenwerking

Volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen zullen niet alleen de kosten lager zijn dan bij de concurrent. "Belangrijk is ook dat restauranthouders zelf hun klanten mogen benaderen om ze aanbiedingen te doen." Bij Thuisbezorgd mogen de prijzen op de eigen website van de restaurants niet afwijken van de prijzen die via het platform worden gerekend.

De komende maanden gaat KHN de opzet verder uitwerken. Waarschijnlijk is dat er geen commissie komt, maar een abonnementsvorm. Ook kijkt de branchevereniging of samenwerking met bestaande initiatieven een optie is.

Onlangs lanceerde KHN ook al een site voor restaurantreserveringen, als alternatief voor Iens. Restauranthouders betalen geen commissie voor die site, maar een vast bedrag van 15 euro per maand.