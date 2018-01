Restaurants komen met concurrent voor reserveringssite Iens

Uit onvrede over de hoge kosten en macht van reserveringssite Iens komt de restaurantbranche met een eigen, concurrerende site. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) lanceert 'Bookdinners' vandaag op de Horecava-beurs. De site is al een tijdje in de lucht en er zijn zo'n 2000 restaurants bij aangesloten.

Iens is veruit de meestgebruikte reserveringssite in Nederland, maar restauranthouders zijn een flink deel van hun marge kwijt aan reserveringen via de dienst. Per reservering per persoon betalen ze 1,50 euro of 2 euro, afhankelijk van welk pakket ze hebben. Als je als consument dus via Iens een etentje voor vier reserveert, betaalt het restaurant daarvoor tot wel 8 euro aan de site. En daar komt nog een maandelijks abonnement van 29 of 69 euro bij.

Geen commissie

De reserveringssite van KHN is veel goedkoper. Tot juli is hij gratis voor restaurants, daarna betalen ze alleen een vast bedrag van 15 euro per maand. Ze hoeven verder niks te betalen per reservering.

"Bestaande platforms als Iens hebben goed werk gedaan. Restaurants hebben ook geprofiteerd van Iens", zegt Bernadet Naber van KHN. "Maar we zien dat de macht van platforms steeds groter is geworden en de voorwaarden steeds verder verslechteren. Zo krijgen restaurants niet het e-mailadres van mensen die via Iens reserveren, waardoor ze via die weg niet aan klantenbinding kunnen doen. Bookdinners is een antwoord op de klachten van restaurants."

Geen winstoogmerk

In 2015 werd Iens gekocht door het Amerikaanse bedrijf Tripadvisor. En in 2016 nam datzelfde bedrijf de enige grote concurrent op de reserveringsmarkt, Couverts, over van RTL. "Wij hebben in tegenstelling tot Iens geen winstoogmerk", zegt Naber. "De 15 euro die wij vragen is puur om de site in de lucht te houden en te verbeteren en voor wat marketing."

In een reactie wenst Iens de nieuwe concurrent alle goeds. "We wensen hen veel succes met het lanceren van het platform", zegt marketingmanager Glenda Caradonna. "Concurrentie is gezond, je houdt elkaar scherp. Wij geloven erg in ons eigen product."

De horeca-brancheorganisatie denkt ook na over het starten van een bestelsite, uit onvrede over de macht van Thuisbezorgd. Bij Thuisbezorgd is de commissie per 1 januari verhoogd van 12 naar 13 procent per bestelling.