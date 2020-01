Beroemde ijsvogel is (zonder ijs) terug in het Natuurhistorisch Museum

Na veel beraad trok het museum daarom de stekker uit de vriesvitrine. Om het proces ietwat te versnellen werd er lauw, warm water over het blok gegoten. "De vogel moest namelijk zo snel mogelijk worden ontdooid en daarna weer worden ingevroren, zodat hij niet zou gaan rotten", legt Langeveld uit.

Het vriesdroog-proces was nog wel even spannend, want het dier was mogelijk al in het ijs gaan rotten. "Een blok ijs droogt van binnen ook uit. Dus we waren een beetje bang dat z'n veren zouden uitvallen en er een soort kaal kippenboutje met een handje blauwe veren zou overblijven. Maar het ging verrassend goed!"

Het is onduidelijk hoe de ijsvogel precies in het ijs vast is komen te zitten, maar volgens Langeveld zijn er twee waarschijnlijke mogelijkheden. "Het vermoeden is dat hij of al gestorven was en vast is gevroren, of bij een duik in een wak klem is komen te zitten."