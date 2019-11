Ingevroren ijsvogel niet langer te zien in Rotterdams museum

Een ingevroren ijsvogel die sinds 2018 was te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is verdwenen uit de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal'.

"Het ijs waarin de vogel zat was namelijk dof en ondoorzichtig geworden", vertelt directeur van het museum aan RTV Rijnmond.

Daarom ging zondag de stekker uit de speciale vries-vitrine. "Het was dramatisch. We hebben deze ijs-ijsvogel ruim een jaar geëxposeerd. Het was uniek in museumland om een ijsvogel in het fatale ijs te zien."

Het beestje werd in maart 2018 gefotografeerd door de 13-jarige Christoph uit Oostzaan. De foto ging viral, waarmee de dode ijs-ijsvogel wereldberoemd werd.