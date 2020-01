Wekdienst 9/1: nieuwe huizenmarktcijfers en Amsterdam praat over vuurwerkverbod

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De gemeenteraad van Amsterdam praat vandaag over een vuurwerkverbod voor de hele stad. In de stad zijn al wel een aantal vuurwerkvrije zones, maar is nog geen sprake van een totaalverbod. Volgens burgemeester Halsema is die aanpak achterhaald. Eergisteren werd al duidelijk dat er in Rotterdam een raadsmeerderheid is voor een verbod op particulier vuurwerk.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars komt met cijfers over de huizenmarkt in het vierde kwartaal van afgelopen jaar. De grote vraag is of de krapte op de woningmarkt toeneemt of dat het einde daarvan in zicht is.

Op Sint-Maarten zijn vandaag parlementsverkiezingen. Het parlement bestaat uit vijftien zetels. Er wordt een dramatisch lage opkomst verwacht.

Wat heb je gemist?

Vorig jaar zijn 126 van de 1144 wethouders in Nederland gedwongen weggestuurd of afgetreden, blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur. Dat is het hoogste aantal in vijftien jaar.

Slechts in één geval speelde een integriteitskwestie mee: dat was in Den Haag, waar het Openbaar Ministerie nu onderzoek doet naar vriendjespolitiek en corruptie door twee wethouders van Groep de Mos.

Ander nieuws uit de nacht:

Democraten VS na uitleg niet overtuigd van liquidatie Soleimani. Volgens vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering vormde generaal Soleimani een serieuze bedreiging voor de VS. Maar de Democraten en ook enkele Republikeinen zeiden na de 'uitlegbriefing' dat ze daar geen overtuigend bewijs voor hadden gehoord.

Canada wil 'aanzienlijke bijdrage' leveren aan onderzoek vliegtuigcrash Iran. Gisteren stortte een Oekraïens passagierstoestel neer bij de Iraanse hoofdstad Teheran. Alle passagiers, onder wie zeker 63 Canadezen, kwamen om het leven.

A27 bij Nieuwendijk uren afgesloten na vondst lichaam. De A27 richting Gorinchem is vannacht urenlang afgesloten geweest, omdat de politie rond 2.00 uur een lichaam had aangetroffen op de snelweg. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd.

Dienstplicht? Jonge Amerikanen maken zich opeens weer zorgen. Als Amerikaanse jongens 18 worden, registreren ze zich online voor de militaire dienstplicht. Veel jongeren zijn nu bang dat ze bij een eventuele escalatie van het conflict tussen de VS en Iran kunnen worden opgeroepen.

En dan nog even dit:

Is de onverwachtse stap terug van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan een 'oorlogsverklaring aan de koninklijke familie'? Hebben naaste medewerkers het gevoel dat er 'een mes in hun rug is gestoken' en is 'de koningin 'zwaar overstuur'?

Britse media duiken vol op het besluit van Harry en Meghan om een minder voorstaande positie binnen de koninklijke familie te bekleden. Het stel wil in zowel het Verenigd Koninkrijk als Noord-Amerika een ander leven leiden, samen met hun zoontje Archie. Het lijkt er volgens Britse media op dat de twee hun besluit niet met de andere royals hebben besproken.