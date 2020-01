Britse pers in ban van 'Megxit': 'Oorlogsverklaring aan koninklijke familie'

De krant The Guardian schrijft dat Harry en Meghan voor een "uniek, onbekend en onconventioneel" pad kiezen. Maar wel een pad waarbij ze alsnog gebruik kunnen maken van zowel hun internationale bekendheid én hun lidmaatschap van het Britse koningshuis.

Dat ze worstelden met hun huidige rol, was volgens de krant overduidelijk na een flink aantal clashes met de tabloids en een recent interview met Meghan in Zuid-Afrika, die daarin nadrukkelijk aangaf zich geregeld ongelukkig te voelen in haar nieuwe leven.

"En een recente portretfoto van de koningin met troonopvolgers Charles, William en George herinnerde iedereen eraan dat het stel vooral op de reservebank zit", aldus The Guardian. "Daarnaast heeft kroonprins Charles al vaker gepleit voor een kleinere monarchie in de toekomst. De foto bracht die boodschap duidelijk over."

De bewuste portretfoto zonder Harry en Meghan: