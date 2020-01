Democraten VS na uitleg niet overtuigd van noodzaak liquidatie Soleimani

Het is vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering niet gelukt om de Democraten in het Congres te overtuigen van de noodzaak om de Iraanse generaal Soleimani te liquideren.

Volgens de regering-Trump was er een serieuze dreiging die de drone-aanval vrijdag in de Iraakse hoofdstad Bagdad rechtvaardigde. De 535 leden van het Congres, dat zijn alle leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, zijn hier in besloten bijeenkomsten bijgepraat door minister van Buitenlandse Zaken Pompeo, minister van Defensie Esper, militair adviseur Milley en CIA-directeur Haspel.

'Vertrouw ons'

Na afloop zeiden de Democraten en ook enkele Republikeinen dat ze geen overtuigend bewijs hebben gehoord waaruit bleek dat Soleimani een serieuze dreiging vormde voor de Verenigde Staten. Ze betwisten dan ook de legitimiteit van de aanval.

Volgens de voorzitter van de commissie-Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden Engel kwam de briefing vooral neer op 'vertrouw ons': "En ik weet niet meer wie of wat ik moet vertrouwen in deze zaak. We hebben zoveel verschillende dingen gehoord, ik maak me ernstig zorgen."

Provocatie

De Democratische voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden stelt in een verklaring dat ze niet is gerustgesteld en dat de aanval op Soleimani een provocatie was en disproportioneel. De Democraten willen daarom vandaag een wet in stemming brengen die de macht van de president inperkt.

Als die wet wordt aangenomen, kan Trump niet meer zelfstandig besluiten tot een aanval door het Amerikaanse leger in of tegen Iran. Dan zal eerst het Congres daar goedkeuring aan moeten geven.

Het is de vraag of die bijzondere wet erdoor komt. In het Huis van Afgevaardigden zal dat geen probleem zijn, omdat de Democraten daar de meerderheid hebben. Maar in de Senaat zijn de Republikeinen in de meerderheid en voorzitter Risch van de commissie-Buitenlandse Zaken in de Senaat zei dat de briefing achter gesloten deuren "een van de beste" was die hij ooit had meegemaakt.

Bovendien heeft het voorstel volgens de Republikeinen geen kracht van wet.