Dienstplicht? Jonge Amerikanen maken zich opeens weer zorgen

"Alle jongeren in mijn lessen hebben dit soort memes gezien", vertelt Larry David. Hij doceert maatschappijleer aan 17-jarigen in de stad Boston. "We hebben het in de lessen de afgelopen dagen veel gehad over het militaire conflict met Iran. Jongeren zijn daar wel degelijk mee bezig."

Dat de zorgen serieus zijn, wordt ook op andere manieren duidelijk. Zo was op 3 januari, de dag van de luchtaanval, een duidelijke piek te zien in het aantal Amerikanen dat 'draft' googelde, de Engelse term voor militaire dienstplicht. De website van de overheidsdienst die dit in de VS regelt, kreeg die dag zelfs zoveel bezoekers dat hij tijdelijk uit de lucht was. De dienst wees in een tweet "de verspreiding van foutieve informatie" als oorzaak voor de virtuele stormloop op zijn website aan.

En inderdaad: een terugkeer naar de opkomstplicht in de VS is op dit moment erg onwaarschijnlijk, denkt ook historica Jennifer Mittelstadt. De Amerikaanse doet al jaren onderzoek naar het leger en de dienstplicht in haar land.

"Op dit moment is er politiek gezien geen draagvlak voor een opkomstplicht", legt ze uit. "Ons leger draait al sinds 1973 volledig op militairen die zich vrijwillig aanmelden, en dat wordt over het algemeen gezien als een groot succes."