Trump: krachtige sancties tegen Iran, geen Amerikaanse slachtoffers

De Verenigde Staten stellen nieuwe, strengere sancties in tegen het Iraanse regime, heeft president Trump aangekondigd in antwoord op de Iraanse raketaanvallen van afgelopen nacht. Andere mogelijkheden om te reageren worden nog besproken, zei hij.

In een speech in het Witte Huis gaf hij verder geen details over de sancties, die pas worden opgeheven "als Iran zijn gedrag verandert". Hij wil dat Iran stopt met zijn nucleaire programma en zijn steun voor terroristische organisaties in de regio.

Trump bevestigde dat er geen Amerikaanse doden zijn gevallen bij de bombardementen op Iraakse bases waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De raketten richtten minimale schade aan het materieel aan, zei Trump. Ook onder de Irakezen vielen geen slachtoffers.