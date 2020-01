'Verstandig om luchtruim boven Iran en Irak te mijden'

"Het is goed dat KLM voorlopig niet meer boven Iran en Irak vliegt", reageert luchtvaartdeskundige Joris Melkert op het besluit om die landen voorlopig te mijden. Hij vindt het verstandig dat luchtvaartmaatschappijen, als er ergens onrust is in de wereld, proactief nadenken over de veiligheid voor vliegtuigen boven dat gebied, maar het is in zijn ogen niet de ideale situatie.

"Je zou willen dat een land uit voorzorg het eigen luchtruim sluit als er een conflictsituatie is. Dat was het nette besluit geweest", zegt Melkert. Nu wordt die beslissing neergelegd bij individuele luchtvaartmaatschappijen. "Die krijgen zoiets als 'we voelen ons er toch niet helemaal senang bij' en gaan omvliegen."

Het is niet de eerste keer dat maatschappijen uit eigen beweging omvliegen. "We hebben vorig jaar gezien, toen er wat onmin was tussen Pakistan en India, toen is dat gebied gemeden." Ook boven de Straat van Hormuz, een zeestraat bij Iran, gebeurde dat en over Syrië wordt al jaren helemaal niet gevlogen.

Voorzichtiger

Volgens Melkert zijn luchtvaartmaatschappijen voorzichtiger geworden na het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne, in de zomer van 2014. "Na die ramp is de Onderzoeksraad voor Veiligheid zeer kritisch geweest op hoe luchtvaartmaatschappijen omgaan met vliegen over conflictgebieden. Daarop is afgesproken dat veiligheidsdiensten informatie gaan delen met de luchtvaartmaatschappijen zodat zij betere risicoanalyses kunnen maken."

Willem Schmid, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) noemt het besluit van KLM "een veilig besluit". "Sinds na de ramp met de MH17 een convenant werd opgesteld over het delen van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart, wordt meer gestuurd op het delen en zo snel mogelijk analyseren van informatie. Daarna wordt daar zo snel mogelijk naar gehandeld. Als dat aanleiding geeft tot omvliegen, dan moet dat gebeuren."