Republikeinen: afzettingszaak begint zonder getuigen

De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat zeggen dat ze zonder nieuwe getuigen kunnen beginnen met de afzettingsprocedure tegen president Trump. Volgens de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, heeft hij daarvoor genoeg steun.

Later kan dan worden beslist of nieuwe getuigen worden gehoord of nieuwe documenten aan het dossier worden toegevoegd. 51 van de 53 Republikeinen in de Senaat zouden het eens zijn met deze gang van zaken.

Als McConnell dit inderdaad kan doorzetten is dat een tegenslag voor de Democraten. Zij willen dat Trumps voormalige veiligheidsadviseur John Bolton als getuige wordt gehoord over de pogingen van Trump om Oekraïne onder druk te zetten om een onderzoek te beginnen naar de zoon van Joe Biden.

Bolton maakte gisteren verrassend bekend dat hij bereid is voor de Senaat te getuigen. Tot dan toe had hij zich neergelegd bij de order van het Witte Huis om niet met het onderzoek mee te werken. Hij is een potentieel schadelijke getuige voor Trump met directe kennis van de zaak.

Wachten op impeachment-dossier

Het Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten een meerderheid hebben, stelde Trump drie weken geleden in staat van beschuldiging. Verwacht wordt dat McConnell de procedure in de Senaat laat beginnen zodra de Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, het impeachment-dossier heeft opgestuurd. Dat heeft ze nog steeds niet gedaan, naar eigen zeggen omdat ze eerst zeker wil weten dat het vervolg eerlijk verloopt, maar volgens de Democraten om de zaak tegen Trump zo lang mogelijk te laten duren.

De Republikeinen wijzen erop dat ook de afzettingsprocedure in 1999 in de Senaat tegen de Democratische president Clinton doorging zonder nieuwe getuigen.