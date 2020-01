Oudste mens ter wereld (117) jarig, nog jaren te gaan voor record

De oudste mens ter wereld, de Japanse Kane Tanaka, heeft haar 117e verjaardag gevierd. Ze deed dat in het verpleeghuis in Fukuoka waar ze woont.

Kane Tanaka werd geboren op 2 januari 1903. Ze werd in maart vorig jaar erkend als de oudste nog in leven zijnde mens ter wereld. Het verpleeghuis organiseerde een verjaardagsfeestje voor de hoogbejaarde vrouw, haar familie en haar medebewoners. En bij een verjaardag hoort natuurlijk taart.

Tanaka heeft vijf kinderen, van wie er een is geadopteerd. Inmiddels heeft ze ook vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Wiskunde en kalligrafie

Bekend van de Japanse vrouw is dat ze elke ochtend om 6 uur opstaat. Ze houdt van wiskunde, kalligrafie en het bordspel Othello.

Tanaka heeft nog wel wat jaren te gaan voor ze het absolute leeftijdsrecord bereikt. Dat staat nog altijd op naam van de Franse Jeanne Calment. Zij stierf in 1997 op 122-jarige leeftijd.

Onlangs overleed de oudste inwoner van Nederland, Geertje Kuijntjes. Zij was toen 114 jaar oud. Nu is Anne Brasz-Later uit Utrecht met 113 jaar en 162 dagen de oudste in Nederland.