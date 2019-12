Geertje Kuijntjes (114), oudste inwoner van Nederland, overleden

De oudste inwoner van Nederland is overleden. Geertje Kuijntjes uit Gorinchem is 114 jaar oud geworden. Ze was sinds augustus 2015 de oudste inwoner van het land.

Kuijntjes was geboren en getogen in Gorinchem en heeft altijd in de binnenstad gewoond. Ze was nooit getrouwd en had geen kinderen. Tot op 105-jarige leeftijd woonde ze nog zelfstandig.

Kuijntjes maakte vaak verre reizen, zegt de gemeente in de bekendmaking van haar dood. Dat deed ze nog op hoge leeftijd: haar laatste reis maakte ze toen ze 102 was. Ze deed veertig keer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse.

Anne Brasz-Later uit Utrecht is met een leeftijd van 113 jaar en 162 dagen nu de oudste inwoner van Nederland.