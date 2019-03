Oudste mens ter wereld altijd vroeg op en gek op wiskunde

De oudste vrouw ter wereld staat altijd vroeg op: rond zes uur 's ochtends. Ook houdt ze ontzettend van wiskunde en is liefhebber van het bordspel Othello, dat ook wel Reversi wordt genoemd. Of dat ook het geheim is achter haar hoge leeftijd, is moeilijk te zeggen.

Oudste ooit

Tanaka heeft nog een lange weg te gaan voor ze ook de titel van oudste persoon ooit kan krijgen. Die is in handen van de Franse vrouw Jeanne Louise Calment, die 122 werd. Wie de oudste man ter wereld is wordt nog uitgezocht. Begin dit jaar overleed de Japanner Masazo Nonako, die met 113 jaar de oudste man ter wereld was.

De oudste persoon van Nederland is de 113-jarige Geertje Kuijntjes. Zij is geboren op 19 juli 1905 en liep onder meer veertig keer de Nijmeegse Vierdaagse.