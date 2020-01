Honderdduizenden Iraniërs bij afscheid generaal, Khamenei in tranen

Gisteren waren er elders in Iran ook al twee afscheidsceremonies voor het hoofd van de Quds-brigade. Na de plechtigheid in Teheran wordt Soleimani's lichaam overgebracht naar het sjiitische bolwerk Qom, waar ook een herdenkingsbijeenkomst is. Morgen wordt hij begraven in zijn geboorteplaats Kerman.

Spanningen

Ondertussen lopen de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten in hoog tempo op. President Trump twitterde dat hij nog veel meer aanvallen in petto heeft en op zijn beurt heeft Soleimani's opvolger Ghaani wraak gezworen voor de liquidatie.

Ook heeft Iran aangekondigd dat het zich volledig terugtrekt uit het internationale atoomakkoord, tot leedwezen van premier Johnson, president Macron en bondskanselier Merkel. De drie regeringsleiders hebben Iran opgeroepen om terughoudend te reageren.