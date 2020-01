'Iraanse generaal komt om bij Amerikaanse raketaanval op vliegveld Bagdad'

Bij raketaanvallen op de internationale luchthaven van Bagdad zijn meerdere doden gevallen. Amerikaanse functionarissen zeggen tegen Reuters dat de VS aanvallen heeft uitgevoerd op twee aan Iran gelinkte doelen in Bagdad.

Volgens een door Iran gesteunde Iraakse paramilitaire groep zijn vijf van hun leden omgekomen, net als twee van hun gasten. Onder de doden zijn generaal Soleimani van de Iraanse Revolutionaire Garde en commandant van een Iraakse militie Muhandis.

Soleimani is leider van de Quds-brigade, een elite-eenheid binnen de Revolutionaire Garde. Zijn dood zou mogelijk een keerpunt betekenen voor de situatie in het Midden-Oosten. Als de VS achter zijn dood zit, zal Iran vermoedelijk hard willen terugslaan.

De Iraakse militie zei snel na de aanvallen dat "Amerikanen en Israëliërs" erachter zaten. De raketten werden afgevuurd op auto's bij een vrachtterminal.

Amerikaanse ambassade

De aanval komt twee dagen nadat pro-Iraanse demonstranten de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagden. Betogers gooiden met stenen en de Amerikaanse ambassadeur en het personeel moesten worden geëvacueerd.

Er werd gedemonstreerd naar aanleiding van Amerikaanse luchtaanvallen op bases in Irak van een door Iran gesteunde militie. Bij die aanvallen vielen zeker 25 doden en tientallen mensen raakten gewond. De bombardementen waren een vergelding voor een aanval van die militie op een militaire basis in Kirkuk, in het noorden van Irak.