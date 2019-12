VS bestookt militie in Irak en Syrië na raketaanval

Bij Amerikaanse bombardementen op de grens tussen Irak en Syrië zijn volgens Iraakse bronnen 25 doden gevallen. De aanval was gericht tegen de sjiitische militie Kataib Hezbollah. Die wordt gesteund door Iran en heeft banden met Hezbollah in Libanon. Zeker 55 militieleden zouden gewond zijn geraakt.

De bombardementen door F-15-straaljagers waren een vergelding voor een aanval afgelopen week met tientallen raketten op een militaire basis in de buurt van Kirkuk, in het noorden van Irak. Daarbij kwam een Amerikaan om het leven. Volgens de Verenigde Staten was Kataib Hezbollah daarvoor verantwoordelijk.

De Amerikaanse minister Esper van Defensie zegt dat bij de vergeldingsbombardementen aan de Iraakse kant drie doelen zijn geraakt en aan de Syrische kant twee. Onder meer opslagplaatsen voor wapens en munitie werden gebombardeerd. Het Iraakse leger zegt dat het hoofdkwartier van de militie is geraakt. Esper sluit meer aanvallen niet uit.

Veroordeling van Irak

De Iraakse premier Mahdi heeft de aanval van de Amerikanen veroordeeld. Hij noemt het een schending van de Iraakse soevereiniteit en een "gevaarlijke escalatie die de veiligheid van Irak en de regio bedreigt". Een half uur voor het bombardement werd hij ervan op de hoogte gebracht door Esper.

Mahdi bood een maand geleden zijn ontslag aan vanwege de felle protesten in zijn land. Hij blijft nog even op zijn post omdat er onenigheid is over zijn opvolging.