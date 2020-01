Stenengooiers en traangas buiten ambassade VS in Bagdad

Buiten de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad is het voor de tweede dag tot botsingen gekomen tussen Amerikaans beveiligingspersoneel en Iraakse betogers. De pro-Iraanse demonstranten gooiden met stenen naar het zwaarbeveiligde complex om hun woede te luchten over de Amerikaanse luchtaanval van zondag op een door Iran gesteunde militie.

De Amerikanen bestookten de betogers met traangas en schokgranaten in de hoop de menigte te verspreiden. Daarbij is een onbekend aantal gewonden gevallen, meldt het Iraakse staatspersbureau INA.

Honderden betogers hebben de nacht doorgebracht voor het ambassadecomplex, na hun poging van gisteren om het gebouw te bestormen. Bij die aanval gingen enkele bewakingsposten in vlammen op.

Inmiddels hebben pro-Iraanse paramilitaire groepen de betogers opgeroepen om het terrein bij de ambassade te verlaten. De Iraakse regering had dat eerder ook al gevraagd. Er lijkt nog weinig gehoor aan de oproep gegeven te worden.

Schaduwoorlog

Iran, dat een aanzienlijke politieke invloed uitoefent op buurland Irak, vecht met de Verenigde Staten, die ook hun stempel op het land willen blijven drukken, een schaduwoorlog uit op Iraaks grondgebied. Zo werd afgelopen vrijdag een Amerikaan gedood bij een luchtaanval op een militaire basis in Noord-Irak. De VS reageerden twee dagen later met het bombardement op een pro-Iraanse militie. Daarbij kwamen zo'n 25 strijders om.

De VS zegt dat de Iraanse autoriteiten achter de poging tot bestorming van de ambassade zitten. Iran ontkent elke betrokkenheid. De opperste geestelijke leider ayatollah Khamenei zei vanochtend dat de VS het aan zichzelf te danken heeft. "Als Trump logisch zou nadenken, wat hij niet doet, dan zou hij inzien dat de Amerikaanse misdaden in Irak en andere landen ertoe hebben geleid dat die landen de VS nu haten."

Gisteren maakte de Amerikaanse minister van Defensie Esper bekend dat de VS per direct nog eens 750 militairen naar Irak stuurt. Zij zijn nodig om samen met de al aanwezige 5000 Amerikaanse militairen "de verhoogde dreiging" in Irak het hoofd te bieden, aldus Esper.