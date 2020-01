'Kroongetuige in zaak-Taghi heeft twee nieuwe advocaten'

De kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, tegen een groep van zestien mannen rond hoofdverdachte Ridouan Taghi, heeft twee nieuwe advocaten. De raadslieden van Nabil B. blijven uit veiligheidsoverwegingen anoniem, meldt NRC.

De krant spreekt van een "volstrekt unieke" situatie. Rechters, officieren van justitie en mede-advocaten in het proces zijn niet op de hoogte van de identiteit van de strafpleiters. Hun namen zullen ook niet in de processtukken worden genoemd.

Dat de twee advocaten anoniem blijven gebeurt volgens de krant "op uitdrukkelijk verzoek" van de raadslieden zelf. De Amsterdamse Orde van Advocaten steunt hen daarin. De orde dringt er in een brief op aan dat er maximale aandacht moet zijn voor hun veiligheid. Zo zullen ze ook niet fysiek aanwezig zijn bij verhoren en zijn mogelijk alleen via stemvervormers te horen.

Derk Wiersum

De anonimiteit van de advocaten is het gevolg van de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. eerder bijstond. Wiersum werd op 18 september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De tweede advocaat van Nabil B. trok zich vorige maand terug.

De zaak draait om een reeks moorden binnen het criminele milieu. Hoofdverdachte in het proces, Ridouan Taghi, werd op 16 december aangehouden in Dubai en enkele dagen later overgebracht naar de extra beveiligde inrichting in Vught.

Komende week zullen de advocaten van Nabil B. hun cliënt voor het eerst bijstaan. Advocaten van verdachten mogen dan vragen stellen aan de kroongetuige. In februari is de eerstvolgende openbare zitting in het proces.