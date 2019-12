Taghi vanuit Dubai overgebracht naar Nederland

Ridouan Taghi is afgelopen nacht in Nederland geland. Hij is woensdag Dubai uit gezet en werd om veiligheidsredenen onder begeleiding van de Nederlandse politie overgevlogen naar Nederland, meldt het OM.

De autoriteiten in Dubai hebben de Nederlandse politie verzocht hem op te halen. Dit gebeurde in een chartervliegtuig.

De 41-jarige hoofdverdachte van het Marengo-proces zit in een penitentiaire instelling. Volgens De Telegraaf gaat het om de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Ook meldt de krant dat hij als ongewenst vreemdeling Dubai is uit gezet.

Andermans bevelen

Taghi's advocaat Inez Weski is zeer verbaasd over de uitzetting. "Normaal mag je niet worden uitgezet als sprake is van een uitleveringsverzoek. Men heeft hoe dan ook recht op een proces, ook als het gaat om een ongewenstverklaring en een uitzetting. Hij is gewoon op het vliegtuig gezet, zonder toegang tot een raadsman of rechter."

De advocaat vraagt zich af wat de Nederlandse autoriteiten de afgelopen maanden met Dubai hebben besproken. "Kennelijk zijn ze andermans bevel gaan uitvoeren", zegt ze over de Nederlandse politiebegeleiding.

Tegenover het ANP zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie overigens dat nog geen sprake was van een uitleveringsverzoek.

Maandag werd Taghi opgepakt in een villa in Dubai. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties. Ook wordt hij gezien als kopstuk in de cocaïnehandel.