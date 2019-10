Advocaat Inez Weski stopt verdediging van Ridouan Taghi

Weski vindt dat het verband tussen Taghi en de moord op Wiersum te snel wordt gelegd. "Een tragische gebeurtenis. Dat zal niemand ontkennen. Natuurlijk ben je dan verbaasd. Je begrijpt het niet. Maar het wordt vervolgens wel heel snel als een feit gepresenteerd dat dit te maken heeft met het Marengo-proces of zelfs met mijn cliënt", citeert EenVandaag haar.

Volgens de raadsvrouw had ze de beslissing om de verdediging van Taghi neer te leggen al genomen voordat Wiersum werd vermoord. Er zou ook geen sprake zijn van angstgevoelens en Taghi zou haar besluit steunen.

"Het is niet een breuk met mijn cliënt, maar een breuk met dit proces", legt Weski uit aan EenVandaag. "Dat is een bewuste stap van de verdediging. Die ooit besloten is, als een stap waarvan we hoopten dat deze niet nodig zou zijn."