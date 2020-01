Minister Hoekstra: stijgende zorgkosten niet houdbaar

Minister Hoekstra van Financiën zegt in een interview met het AD dat de stijgende kosten van de zorg op termijn niet vol te houden zijn. De zorg wordt jaar op jaar duurder; zo werd in juni bekend dat we in Nederland voor het eerst 100 miljard euro aan zorg hebben uitgegeven.

Aan de minister de vraag of de stijging kan blijven doorgaan. "Nee, deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar. Je zult moeten kijken: hoe geef je het geld verstandig uit, terwijl je de mooie kanten van ons stelsel in stand houdt."

Hij is in de krant lovend over de kwaliteit van onze zorg. "Ziekenhuizen zijn van wereldklasse, de zorg is voor iedereen toegankelijk. Vergelijk dat eens met Amerika waar mensen die onverzekerd zijn soms met rotte tanden in de mond zitten."

Hoekstra is niet de eerste bewindspersoon die zich er druk over maakt. Het kabinet, evenals het kabinet-Rutte II, heeft maatregelen genomen om de groei van de kosten te beteugelen. Zo moet 1,9 miljard euro per jaar worden bespaard door afspraken met medisch specialisten, huisartsen en de wijkverpleging.

Achterstallig onderhoud

Ook allerlei andere onderwerpen komen in het interview met Hoekstra aan bod. Zo zegt hij dat er onder zijn leiding veel investeringen zijn gedaan die "broodnodig" waren voor de samenleving, omdat er veel "achterstallig onderhoud" was. Ook hamert hij erop dat de schaatsschuld met zo'n 10 procentpunt is afgelost.

Volgens de minister is het op korte termijn niet nodig om te bezuinigen. Maar het is volgens hem belangrijk dat de economie harder gaat groeien om "al die mooie voorzieningen" structureel vol te houden. Daarvoor is volgens hem het investeringsfonds nodig, dat hij samen met minister Wiebes van Economische Zaken wil oprichten.