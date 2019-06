Nederland geeft voor het eerst 100 miljard euro uit aan zorg

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS heeft de stijging geen eenduidige oorzaak. "Het is natuurlijk al een tijdje aan de gang. De stijging heeft deels te maken met de vergrijzing. Er zijn meer mensen die langdurig behoefte hebben aan zorg. Dus er zijn ook meer mensen nodig in de zorg." Volgens Van Mulligen is het daarnaast een sector waar het moeilijk is om kosten te besparen door automatisering.

In totaal werd via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen in 2018 gemiddeld 5805 euro per persoon uitgegeven aan zorg. Dat is 140 euro meer dan in 2017. De uitgaven aan zorg worden voor bijna 83 procent gefinancierd uit verplichte verzekeringen.