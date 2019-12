Meer echtscheidingen voor nieuwe jaar, vlak voor wetswijziging

Uit een enquête van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediatoren blijkt dat meer dan de helft van de scheidende stellen niet op de hoogte is van de gevolgen van de nieuwe wet. Advocaat en mediator Hilal Sanli van het gelijknamige kantoor in Helmond ziet dat terug in haar kantoor.

Zij krijgt momenteel veel spoedaanvragen voor een scheiding voor 31 december omdat nieuwe cliënten eerder niet van de wijziging afwisten. "Het is enorm booming op dit moment want het is een drastische wetswijziging. Meestal is het de vrouwelijke partner die recht heeft op alimentatie en zij willen dan ook voor 31 december de scheiding hebben aangevraagd."

Drukte

Michaël Lentze, voorzitter van de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN), bevestigt de huidige echtscheidingsdrukte. Hij denkt dat rechtbanken het "even heel erg druk gaan krijgen", met echtscheidingszaken die anders wellicht geen geschil waren geweest. "Dit zal soms toch wat verharding geven, want in sommige gevallen was alleen voor mediation gekozen en geen gang naar de rechter."

Volgens Lentze is de wet ook vrij snel aangenomen. "Al zie je uiteindelijk bij elke termijn van nieuwe regelgeving dat mensen die zich vaak op het laatste moment bedenken."