Hoe zit het nu echt met de loonkloof tussen vrouwen en mannen?

Je zou zeggen dat dit het bewijs is voor discriminatie op basis van sekse, maar die conclusie durft het CBS niet te trekken. "Het is niet bewezen, maar ook niet uit te sluiten", aldus een woordvoerder van het CBS.

"We kunnen niet op alle aspecten corrigeren. We hebben bijvoorbeeld gecorrigeerd op opleidingsrichting, maar binnen de richting 'sociale wetenschappen' vallen bijvoorbeeld zowel de fiscaal econoom als de socioloog. En tussen die twee beroepen kunnen loonverschillen zijn. Ook is gekeken of je leidinggevend bent of niet. Maar we weten niet of iemand leiding geeft aan 5 of 500 mensen."

'Hoogstwaarschijnlijk discriminatie'

Vrouwenorganisatie Women Inc. is er stelliger over. "Een deel van deze loonkloof heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met (onbewuste) discriminatie."

Ook vindt Women Inc. dat als een deel van de loonkloof verklaarbaar is, dat niet betekent dat daar niets aan gedaan moet worden. "Een verklaring is namelijk niet altijd een rechtvaardiging. In plaats van te zeggen dat vrouwen maar meer voltijds moeten gaan werken zouden we bijvoorbeeld kunnen streven naar hogere lonen in 'vrouwensectoren' als de zorg."

Onderhandelingstips

Wat kun je eraan doen als je als vrouw het idee hebt dat je minder betaald wordt voor hetzelfde werk dan je mannelijke collega? Je kunt natuurlijk naar je werkgever stappen en meer loon eisen. Online zijn op allerlei plekken tips te vinden hoe je dit het beste kunt aanpakken. Een voorbeeld: niet alleen om meer geld vragen, maar duidelijk maken wat je waard bent en daar niet bescheiden in zijn.

Mocht je er met je werkgever niet uitkomen, dan kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Dat college richt zich ook op gelijke beloning. Op basis van de Wet gelijke behandeling heb je vaak recht op dezelfde beloning voor hetzelfde werk.

Maar niet altijd, zegt het college erbij: "In sommige gevallen mag je werknemers wel verschillend belonen. Bijvoorbeeld als een werknemer meer werkervaring heeft. Ook het aantal jaar dat iemand in dienst is kan invloed hebben op de hoogte van het loon."