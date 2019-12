Muurschildering van vakantievierende Australische premier overschilderd

Marsh reageerde tegenover een Australisch persbureau teleurgesteld dat zijn werk is verdwenen. Hij spreekt van "een schande" en zegt dat veel mensen de mural juist waardeerden. "Maar er is altijd het risico dat iemand er aanstoot aan neemt en het overschildert."

Excuses

Premier Morrison ging afgelopen week diep door het stof voor zijn vakantie naar Hawaï. "Ik betreur ten zeerste dat mensen gekwetst zijn door mijn afwezigheid", zei hij toen. Ook zei Morrison dat hij "met de wijsheid van nu" een andere afweging had gemaakt.

Met name op sociale media had de premier bakken vol kritiek over zich heen gekregen. Ten tijde van zijn vakantie werd de situatie in het zuidoosten van Australië steeds nijpender; ook kwamen twee brandweervrijwilligers om het leven.

Geld voor brandweer

Marsh zegt dat zijn kritische muurschildering wel ergens goed voor is geweest: shirts en posters van het werk hebben tot nu toe zo'n 15.000 Australische dollar (9500 euro) opgebracht. Dat geld is bestemd voor de brandweer in de getroffen gebieden.