Australische jeugd bespot premier op sociale media na vakantie Hawaï

Australische tieners steken op social media de draak met premier Scott Morrison na zijn afwezigheid tijdens de verwoestende bosbranden in het land. Op de populaire muziekapp Tiktok zijn onder de hashtag #scomo al ruim 1,2 miljoen video's geplaatst.

Ook via Twitter en Facebook worden verschillende memes verspreid. In de video's komen teksten naar voren als: "We Didn't Start the Fire", van Billy Joel en "You never see me again", uit het nummer Cry for You van September.