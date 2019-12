Wekdienst 27/12: Van Gerwen in kwartfinale en nieuwe leider Likud-partij?

Wat heb je gemist?

In Kazachstan is bij de internationale luchthaven van de stad Almaty een toestel van de lokale maatschappij Bek Air neergestort. Volgens de autoriteiten zijn daarbij zeker veertien mensen om het leven gekomen. Ook zouden er 35 gewonden zijn. Het toestel was op weg naar de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan, het voormalige Astana. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Het aantal jongeren dat vanwege een zwaar vergrijp terechtkomt bij bureau Halt, is in zes jaar tijd bijna verdubbeld. NRC meldt dat op basis van cijfers van het bureau, dat verantwoordelijk is voor het bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. In 2014 was nog 13 procent van de jongeren die naar Halt moesten verantwoordelijk voor een zwaar vergrijp, dit jaar is dat toegenomen tot een kwart van het totaal aantal Halt-zaken van ruim 14.000.

Bij vliegtuigbouwer Boeing is opnieuw een hoge functionaris opgestapt. Het gaat om de 65-jarige Michael Luttig, die zich bezighield met de juridische afwikkeling van de neergestorte 737 Max-toestellen van het bedrijf. Volgens Boeing heeft Luttig zelf zijn vertrek aangekondigd. Eerder deze week moest topman Dennis Muilenberg al opstappen vanwege de problemen bij het bedrijf.

Ander nieuws uit de nacht:

Oud-nieuwslezer Fred Emmer is op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft aan de NOS laten weten dat hij vredig stierf op Kerstavond.

In de jaren 70 en 80 was Fred Emmer een van de bekendste gezichten van de Nederlandse televisie. Zelfs jaren nadat hij in 1987 afscheid had genomen van het NOS Journaal bleef hij hoog staan in lijstjes van populairste Journaal-presentatoren. Emmer stond bekend als een nieuwslezer met een effen gezicht die zich nooit versprak. Het enige incident in zijn lange carrière was een langdurige hoestbui, begin 1985. Half buiten adem en benauwd klinkend las hij het bulletin toch uit.

In 1987 ging Emmer met pensioen bij het NOS Journaal. Hij werkte toen nog korte tijd voor het VPRO-programma Waskracht en eind jaren 90 was hij presentator van de RTL5-quiz Nieuws en Nonsens. Na zijn tv-carrière schreef hij bovendien een aantal erotische boeken en columns in Playboy.