Na topman vertrekt ook hoge juridische functionaris bij Boeing

Opnieuw stapt bij vliegtuigbouwer Boeing een hoge functionaris op. Het gaat om de 65-jarige Michael Luttig, die belast is met de juridische afwikkeling van de neergestorte 737 MAX-toestellen van het Amerikaanse bedrijf. Eerder deze week moest topman Dennis Muilenburg het veld al ruimen vanwege de problemen.

Luttig was sinds mei van dit jaar verantwoordelijk voor alle juridische zaken rond de vliegtuigongelukken met twee Boeing 737 MAX-toestellen. In oktober vorig jaar stortte een toestel van Lion Air neer, met 189 doden tot gevolg. In maart dit jaar crashte een vliegtuig van Ethiopian Airlines, zes minuten na het opstijgen. Daarbij kwamen alle 157 inzitten om het leven. Softwarefouten in het besturingssysteem bleken in beide gevallen de oorzaak. Sindsdien staan honderden toestellen van hetzelfde type aan de grond.

Volgens Boeing is Luttig een van de slimste juridische mensen van de Verenigde Staten. Hij heeft zijn vertrek zelf aangekondigd, zegt Boeing in een verklaring. "Luttig is een van de beste juridische mensen in ons land en hij heeft ons bedrijf vakkundig geleid op juridisch vlak", zegt interim-topman Greg Smith. "Het bestuur en ik zullen altijd dankbaar zijn voor zijn diensten, en ik zal persoonlijk altijd dankbaar zijn voor de vriendschap."

"Een eer"

De juridisch adviseur begon zijn carrière bij Boeing na een loopbaan van vijftien jaar binnen de Amerikaanse rechterlijke macht. Ook werkte hij bij justitie in de VS en in het Witte Huis, ten tijde van het presidentschap van Ronald Reagan in de jaren 80. "Het was een eer om te dienen als generaal raadsman en adviseur voor de top van Boeing", zegt hij. Brett Gerry, de huidige juridisch directeur van Boeing, neemt de taken van Luttig over.

De problemen met de Boeing 737 MAX zouden Boeing tot nu toe ruim 9 miljard dollar hebben gekost. De productie van het type toestel wordt volgende maand stilgelegd, in afwachting van aanpassingen aan het toestel.

Wat mankeert er aan de 737 MAX-toestellen van Boeing? We vlogen eerder mee in een simulator om dat te laten zien: