'Steeds meer jongeren bij Halt vanwege zwaar vergrijp'

Het aandeel jongeren dat vanwege een zwaar vergrijp terechtkomt bij Halt, is in zes jaar tijd bijna verdubbeld. Dat meldt NRC op basis van cijfers van het bureau, dat verantwoordelijk is voor het bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Tot 1 december dit jaar moesten 3718 jongeren naar Halt vanwege ernstige misdrijven als mishandeling, bedreigingen en hacken.

In 2014 was nog 13 procent van de jongeren die naar Halt moeten verantwoordelijk voor een zwaar vergrijp, dit jaar is dat toegenomen tot een kwart van het totaal aantal Halt-zaken van ruim 14.000. Naast de zware vergrijpen worden ook jongeren vanwege lichte overtredingen gestraft bij Halt. Het totaal aantal zaken is wel gedaald ten opzichte van 2014. Toen was er sprake van bijna 17.000 Halt-zaken.

"Complexiteit neemt toe"

De directeur van Halt zegt in NRC dat niet alleen het aantal zware zaken toeneemt, maar ook de complexiteit van de doelgroep. Ze stelt dat jongeren vaker afkomstig zijn uit probleemgezinnen en dat ze vaker een lichte verstandelijke beperkingen hebben. Ook zegt de directeur in de krant dat het aantal jongeren dat in de knel zit met zichzelf en naar Halt moet, toe lijkt te nemen.

Met een Halt-straf wordt voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen. Het Halt-traject is vooral bedoeld om gedrag te veranderen. Zo krijgen jongeren alternatieve straffen, zoals een leeropdracht.

Eerder bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat ruim een derde van de jongeren na het afronden van het traject weer crimineel gedrag vertoont, maar dat bij jongeren die niet aan het traject beginnen of vroegtijdig stoppen dat bijna de helft is.