Onkreukbare nieuwslezer Fred Emmer (85) overleden

Als nieuwslezer oogde Emmer gedecideerd en onkreukbaar. Zijn presentatie was rustig, vanuit de huidige tijd bezien bijna langzaam. Tegenover journalist Maarten Slagboom vertelde hij later dat hij op straat weleens agressief werd bejegend en dat hem werd verweten dat hij zelfvoldaan overkwam. Hij herkende zich daar niet in.

Emmer stond bekend als een nieuwslezer met een effen gezicht die zich nooit versprak. Het enige incident in zijn lange carrière was een langdurige hoestbui, begin 1985. Half buiten adem en benauwd klinkend las hij het bulletin toch uit.

Ernstig ongeluk

Na een gymnasiumopleiding in Amsterdam zat Emmer enige tijd op de Royal Academy of Dramatic Arts in Londen, volgens de familie destijds als enige Nederlander. Verder studeerde hij rechten in Leiden en Amsterdam, waarna hij een omroepcarrière begon bij de Wereldomroep en de NCRV.

In 1962 werd hij nieuwslezer en verslaggever bij de NTS, de voorganger van de NOS. Begin 1965 had hij een ernstig auto-ongeluk bij het Drentse Smilde. Hij liep een hersenschudding op en moest maanden revalideren voordat hij weer aan het werk kon.

Na de zomer vertrok hij bij de NTS en ging hij werken als pr-man voor een Amerikaans reclamebureau. Begin jaren 70 keerde hij terug bij de NOS.

Quizmaster

Na zijn pensioen bij het NOS Journaal in 1987 werkte Emmer nog korte tijd voor het VPRO-programma Waskracht. Eind jaren 90 was hij presentator van de RTL5-quiz Nieuws en Nonsens. Ook was hij te horen in de Heer Bommel-film Als je begrijpt wat ik bedoel en het cabaretprogramma Het meisje van de slijterij van Herman Finkers.

Verder kwam Emmer in het nieuws doordat hij afstand deed van twee opmerkelijke verzamelingen. In 1989 veilde hij honderden giraffen en vier jaar later ook zijn collectie flessen slivovitsj (Oost-Europese pruimenbrandewijn). Zijn vriendin had door een longaandoening last van het stof op de spullen "en vertikt ze nog langer af te stoffen", schreef Trouw in 1993.

Erotische verhalen

Voor het publiek kwam het als een verrassing, en misschien wel als een schok, dat Emmer na zijn tv-carrière een aantal erotische boeken schreef. Ook schreef hij columns in Playboy.

Zijn carrière als auteur was geen groot succes. Achteraf zei hij dat het misschien niet erg gelukkig gekozen was om meteen na zijn loopbaan als nieuwslezer erotische werken te gaan schrijven.