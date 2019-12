Queen in kersttoespraak: tamelijk hobbelig jaar achter de rug

Het was een jaar met hobbels. Dat zegt de Britse koningin Elizabeth dit jaar in haar kersttoespraak. Volgens de vorstin was het voor zowel Groot-Brittannië als haar familie een moeilijk jaar.

Buckingham Palace heeft delen vrijgegeven van de toespraak die op Eerste Kerstdag op televisie wordt uitgezonden. "Het pad is niet altijd geëffend en kan dit jaar tamelijk hobbelig hebben aangevoeld. Maar kleine stappen kunnen een wereld van verschil maken."

Mikpunt

Ze refereert hiermee volgens Britse media waarschijnlijk aan de moeizame brexit en aan de problemen binnen de koninklijke familie. Haar zoon prins Andrew trok zich onlangs terug uit het openbare leven vanwege de vriendschap die hij had met de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, die voor seksueel misbruik is veroordeeld en zich later in zijn cel van het leven heeft beroofd.

Elizabeths kleinzoon Harry en diens vrouw Meghan liggen dit jaar in de clinch met de Britse media. De twee vinden dat ze mikpunt zijn van "een meedogenloze campagne".

Vrijheid en democratie

De 93-jarige vorstin besteedt in haar speech ook aandacht aan de 75-jarige herdenking van D-day en het belang van verzoening. "Degenen die voorheen gezworen vijanden waren, kwamen aan weerszijden van het Kanaal bijeen voor herdenkingen."

"Door het verleden achter ons te laten en samen verder te gaan, eren we de vrijheid en democratie waar ooit een zeer grote prijs voor is betaald." Volgens de Queen waren de herdenkingen ultieme voorbeelden van verzoening.

Elizabeth hield haar speech in de Green Drawing room van het kasteel in Windsor, waar ze werd omringd door familiefoto's.