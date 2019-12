Advocaat zus Taghi wil onderzoek naar 'disproportionele' arrestatie

De advocaat van de zus van Ridouan Taghi wil dat er een onderzoek komt naar de arrestatie van haar cliënte en de manier waarop informatie daarover in de media is terechtgekomen. De zus van Taghi werd maandag aangehouden, bevestigt de advocaat, samen met vijf mannen van 29 tot 45 jaar. Inmiddels zijn ze allemaal vrijgelaten, al blijven ze wel verdachte.

Het Openbaar Ministerie zegt dat nooit naar buiten is gebracht dat inderdaad de zus van Taghi is opgepakt. Het OM wil niet reageren op de berichtgeving.

Volgens advocaat Splinter werd de zus maandag klemgereden op de A2 en met getrokken wapens uit haar auto gehaald, in bijzijn van haar man en achtjarige zoon. Daarna zouden zij en haar man geblinddoekt naar het politiebureau zijn gebracht. Ook zou er met een hamer op het dak van de auto zijn geslagen en zou ze zijn uitgescholden.

Witwassen

De verdenking tegen de zus van Taghi is volgens Splinter witwassen van een auto. De advocaat noemt de aanhouding daarom "in vergaande mate disproportioneel". De zus zegt dat er geen sprake is van witwassen.

Ook de woning van de vrouw in Vianen is doorzocht. Splinter denkt dat media van tevoren over die doorzoeking zijn getipt, omdat er een filmploeg bij aanwezig was.

'Niets te maken met aanhouding Taghi'

Ridouan Taghi wordt ervan verdacht dat hij de opdrachtgever was van een reeks liquidaties. Hij werd maandag in Dubai aangehouden en zit inmiddels in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Volgens Splinter is ten onrechte de indruk gewekt dat de zus iets met de verdenkingen tegen Ridouan Taghi te maken heeft, omdat ze op dezelfde dag werd aangehouden als haar broer.

Splinter overlegt nog met haar cliënte over een mogelijke aangifte naar aanleiding van de aanhouding.

Van een villa in Dubai naar een cel in Vught, dit is het nieuws rond Taghi's arrestatie in beeld: