Zes medeverdachten Taghi vrijgelaten, een van hen verdacht van witwassen

De zes verdachten die maandag werden aangehouden na de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai, zijn weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte. Ze werden opgepakt bij invallen in Amsterdam, Utrecht, Vianen en Huis ter Heide.

Het gaat om vijf mannen en de zus van Taghi. Ze worden verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en het bezit van verdovende middelen.

Duur horloge

Een 45-jarige man wordt verdacht van witwassen. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk tussen 2015 en 2018 voor Taghi een appartement in Brussel gehuurd. De maandelijkse huur van 4300 euro is de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van 25.800 euro werd door de man contant betaald.

Bij het doorzoeken van het huis van de man en een ander adres in Amsterdam zijn telefoons, laptops, een duur horloge, 14.100 euro cash en bijna 1,5 kilo hasj in beslag genomen.

Dubai

De 42-jarige Taghi werd maandag gearresteerd in een villa in Dubai en in de nacht van woensdag op donderdag overgebracht naar Nederland. Hij zit nu in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught.

Taghi wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven tot meerdere liquidaties. Ook wordt hij gezien als kopstuk in de cocaïnehandel.

Van een villa in Dubai naar een cel in Vught, dit is het nieuws rond Taghi's arrestatie in beeld: